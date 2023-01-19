Моравецкий заявил, что Запад «устал» от Украины

Фото: flickr/premierrp

Западные страны устали от Украины, заявил в четверг, 19 января, премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий.

— Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит, — уточнил он.

По словам польского премьера, сейчас решается будущее не только Европы, но и всего мира. Именно поэтому важно как можно чаще поднимать в обществе тему украинского конфликта, передает РИА Новости.

В последнее время в европейских странах все чаще стала появляться информация об усталости от беженцев из Украины. Так, руководителя департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его заявлений об украинских беженцах. Чиновник назвал украинцев более требовательными по сравнению с другими беженцами.

До этого стало известно, что беженцы с Украины смогут бесплатно проживать в Чехии в общежитиях или пансионах в течение только 150 дней. Такую инициативу предложило министерство труда республики в поправке к закону lex Ukraine. Отмечается, что целью этой инициативы является возможность освободить места для других нуждающихся и мотивировать украинских беженцев работать.