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Беженцев с Украины решили мотивировать к работе в Чехии

Юлия Курганова
В мире
Беженцев с Украины решили мотивировать к работе в Чехии
Фото: depositphotos

Украинские беженцы смогут бесплатно проживать в Чехии в общежитиях или пансионах в течение только 150 дней. Такую инициативу предложило Министерство труда республики в поправке к закону «lex Ukraine».

— Иностранец будет иметь возможность договориться с оператором по размещению о цене, за которую он сможет продолжить проживание в здании, или ему придется искать другое жилье, — сказано в документах ведомства, передает портал Českých noviny.

Отмечается, что целью данной инициативы является освободить места для других нуждающихся и мотивировать беженцев с Украины работать. Поправки будут обсуждаться в ближайшее время в правительстве.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 4 января сообщило, что с начала спецоперации РФ в страны Европы прибыло в общей сложности 7,915 миллиона беженцев с Украины. За последнюю неделю их число увеличилось на 18,5 тысячи человек.

Больше всего беженцев приняла Россия. Потом следуют Польша, ФРГ, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Румыния, Словакия и Молдавия.

Работа Украина Законы Чехия беженцы
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