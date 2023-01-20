Аналитики The Washington Post назвали число наемников в рядах ВСУ

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Около 1-3 тысяч иностранных наемников в настоящее время действуют на стороне украинской армии. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на аналитиков.

В статье сказано, что прошлой весной чиновники на Украине заявляли о 20 тысячах наемниках из 50 стран, действующих на стороне их войск. Но подавляющее большинство, по-видимому, уехали на родину до лета. Так, по данным издания, многие из них, видимо, были больше заинтересованы в позировании себя для соцсети Instagram*, чем в боевых действиях, другие пытались воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с подозрениями в воровстве или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине.

— Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона, — сказано в публикации.

Наемники из Польши пришли в украинские войска не для поддержки Киева, а чтобы вернуть свои территории. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош.

* Instagram — социальная сеть признана в России экстремистской.