Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что в новой линейке передач «Подкаст. Лаб» Первого канала будет вести подкасты об авиации.

— В подкасте я веду тему авиации, — цитирует Якубовича ТАСС.

Также он сообщил, что сейчас работает над написанием киносценария. Звезда добавил, что в конце декабря прошлого года прошла презентация его первой книги стихов «День всего на свете». В ней представлены стихотворения на каждый забавный праздник, которые можно отмечать в течение всего года.

Канал с 29 января будет транслировать линейку программ «Подкаст. Лаб» в дневном эфире по воскресеньям. Ведущими подкастов стали Лариса Гузеева, Вадим Галыгин, Валерий Сюткин, Леонид Якубович, Дмитрий Дибров и другие российские знаменитости.

До этого сообщалось, что Первый канал планирует запустить творческий эксперимент, в рамках которого со 2 января начнется трансляция подкастов в ночном эфире.

В начале января телеведущий и актер Иван Ургант намекнул фанатам, что передача «Вечерний Ургант» может снова появиться в эфире Первого канала. На своей странице в соцсети он показал ролик с актером Александром Ширвиндтом, который в образе телеведущего сообщил, что Ургант «ушел из жизни».