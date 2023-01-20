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Приметы и советы

Приемная мать молодого актера Суховского названа причину его смерти

Юлия Курганова
Общество
Приемная мать молодого актера Суховского названа причину его смерти
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предполагаемой причиной смерти 18-летнего актера Арсена Суховского стал удар током. Об этом рассказала его приемная мать и продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

Она сообщила, что в октябре молодой человек поехал в Москву, чтобы поступить в театральную Школу Олега Табакова. Через некоторое время Суховский устроился работать на стройку, где и погиб.

— Он пошел к начальнику получить свою заработную плату, тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током, — написала женщина на своей странице в социальной сети.

Тело актера обнаружили только через два дня после гибели, передает РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что актер Арсен Суховский внезапно скончался. Об этом 19 января рассказала актриса Екатерина Соломатина. О причинах его смерти не сообщалось.

В 2021 году юноша сыграл в фильме «Недетский дом» вместе со знаменитым актером Иваном Охлобыстиным.

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