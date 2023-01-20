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Нурсултана Назарбаева госпитализировали

Лейла Алиева
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Нурсултана Назарбаева госпитализировали
Фото: Пресс-служба Совфеда

Экс-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает местное агентство «КазТАГ» со ссылкой на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица.

— Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца, — рассказал он.

Аксютица также добавил, что возможно хирургическое вмешательство.

По данным РИА Новости, экс-президент находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

В феврале прошлого года парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Также депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки к законодательству, которые предполагают отмену пожизненного председательства бывшего президента республики в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.

Согласно заключению комитета по конституции, судам и правоохранителям, поправки предполагают передачу полномочий председателя Ассамблеи и председателю Совета безопасности главе республики.

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