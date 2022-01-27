Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Фото: Администрация президента РФ

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в четверг, 27 января, одобрили поправки в законодательстве, которые предполагают отмену пожизненного председательства бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе. Об этом сообщается на сайте сената.

Согласно заключению комитета по конституции, судам и правоохранителям, поправки предполагают передачу полномочий председателя Ассамблеи и председателю Совета безопасности главе республики.

Таким образом, из закона об Ассамблее исключили право первого президента страны пожизненно возглавлять ее, а из закона о Совбезе — пожизненно возглавлять совет безопасности.

В новой редакции пункта закона говорится, что Назарбаеву принадлежит право «выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан».

18 января первый президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу заявил, что события, которые произошли в Казахстане в январе, потрясли всю республику. В своей речи он отметил, что нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

19 января командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.