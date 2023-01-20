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Столичные службы демонтируют часть новогодних уличных украшений

Араз Салехов
Город
Столичные службы демонтируют часть новогодних уличных украшений
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Специалисты Комплекса городского хозяйства почти завершили демонтаж части новогодних уличных украшений. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

— После окончания праздников убрали с улиц более одной тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы, — отметил он.

Заммэра добавил, что в городе до весны оставят световые украшения на улицах и в парках, так как они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан. По его словам, все демонтированные украшения будут отправлены на склады, где они хранятся до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.

До этого в Москве подвели итоги работы служб городского хозяйства во время каникул. Так, системы жизнеобеспечения города, как уточняется, работали в штатном режиме. Москву украсили более 4 тысяч световых объемно-декоративных конструкций и свыше тысячи новогодних елей.

Петр Бирюков Украшения Москва Новый год
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