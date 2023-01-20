«Обречены умереть»: Охлобыстин отреагировал на смерть молодого актера Суховского

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Иван Охлобыстин высказался о смерти 18-летнего актера Арсена Суховского, с которым снялся в фильме «Недетский дом».

— Злые языки талдычат, что от герыча. И?! Он и такие, как он, изначально лишены любви и внимания общества. Они обречены умереть, — заявил он.

По словам артиста, в стране большое количество детских домов и брошенных детей, родители которых «алкаши и наркоманы». Однако также существует процент детей, которые осиротели из-за гибели родителей в аварии или каком-либо катаклизме. Участь таких детей, по мнению актера, быть одинокими.

— Прощай Арсен, прощай мой мальчик. Мир не нашел для тебя любви. Прости его. Передай Богу, что мы попытаемся стать лучше, — написал Охлобыстин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Суховский внезапно скончался 19 января. После того как Арсена оставили биологические родители, его воспитанием занялась генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

Позже приемная мать актера рассказала, что предполагаемой причиной смерти 18-летнего Арсена Суховского стал удар током.