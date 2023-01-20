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По факту смерти актера Суховского возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту смерти актера Суховского возбуждено уголовное дело
Фото: vk.com/edwardkas
Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, микрорайон Супонево Карта всех событий

По факту смерти актера Арсена Суховского в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 20 января.

По ее словам, трагедия произошла на стройплощадке в микрорайоне Супонево города Звенигорода 14 января. Тело актера 2004 года рождения обнаружили недалеко от трансформаторной будки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. С места событий изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза, — заключила Врадий.

Актер Арсен Суховский после поступления в театральную Школу Олега Табакова устроился на работу на стройку. По словам его приемной матери, в день трагедии молодой человек отправился к начальнику за зарплатой, где получил задание сфотографировать счетчики в трансформаторной будке. В ходе выполнения этого задания он погиб.

Свои соболезнования по поводу смерти Суховского высказал его коллега по фильму «Недетский дом» Иван Охлобыстин.

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