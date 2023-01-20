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Мужчина едва не умер во время купания в проруби в Нижнем Тагиле

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина едва не умер во время купания в проруби в Нижнем Тагиле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель Нижнего Тагила почувствовал себя плохо в крещенской купели. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

Инцидент произошел на Тагильском пруду. Во время омовения мужчина стал терять сознание и уходить под воду, окружающие вовремя среагировали и вытащили его из воды. Мужчину отогрели и отпустили домой, передает Telegram-канал «112».

Видео: Telegram / 112

Другой несчастный случай на Крещение произошел в январе прошлого года. В Ленобласти женщина решила нырнуть в прорубь и утонула. В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как женщина прыгает в прорубь и исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 41-летнюю купальщицу они не смогли. По предварительной информации, ее унесло течением. Тело погибшей нашли спустя месяц.

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