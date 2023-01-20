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Минздрав рекомендовал пожилым жителям Центральной России не покидать дома из-за гололеда

Полина Долганова
Общество
Минздрав рекомендовал пожилым жителям Центральной России не покидать дома из-за гололеда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Министерство здравоохранения России рекомендовало пожилым жителям Центральной части страны не выходить из дома из-за гололеда и связанной с ним травмоопасности. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, — говорится в сообщении.

Накануне специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. К утру субботы, 21 января, температурные показатели достигнут минус 2 градусов, местами сформируется гололедица, ожидается переменная облачность.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последним днем оттепели в центральных регионах России станет 20 января.

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