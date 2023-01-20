«Пацанка» Диана Янголенко украла гитару, чтобы подарить возлюбленному

Фото: «Подслушано «Пацанки» / Группа в соцсети ВКонтакте

Бывшая участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко украла гитару за 60 тысяч рублей, чтобы завоевать сердце своего мужчины. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

Так, молодая девушка приехала на вечеринку, где обратила свое внимание на дорогостоящую гитару. Она дождалась пока все уснут и выкрала инструмент. После она вручила подарок своему молодому человеку.

Хозяин квартиры, в которой проходила вечеринка, пошел в полицию и заявил о пропаже гитары. В скором времени правоохранители обнаружили инструмент и вернули хозяину. Янголенко грозит тюремный срок, сообщает Telegram-канал «Kras Mash».

В марте 2021 года участница телепроекта «Пацанки» Диана Субботина попалась на хранении наркотического средства в Москве. Полицейские задержали 26-летнюю Субботину в воскресенье, 14 марта, на улице Казакова.

В июне того же года Басманный суд прекратил уголовное дело Субботиной. Суд учел, что девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности, а вес изъятых у нее наркотиков был небольшим.