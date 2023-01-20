Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 6078 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6078 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6078 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 837 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4698 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 6078 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что главное отличие коронавируса в России и Китае заключается в способе формирования иммунитета к болезни. По его словам, в КНР он образовывался только за счет прививок.

12 января в России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Что это за разновидность, чем он опасен, как от него защититься — в материале «Вечерней Москвы». Так, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» отметил, что в скором времени «кракен» со стопроцентной вероятностью распространится по всей стране.

Здоровье Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте