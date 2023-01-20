Приезжий взломал два офиса в Москве и похитил технику на полмиллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

На востоке столицы злоумышленник украл из двух офисных помещений технику на 500 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 20 января.

По его словам, мужчина взломал дверные замки в двух офисах, расположенных в здании на Щелковском шоссе и вынес восемь ноутбуков, беспроводную мышь и мобильный телефон.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Утром пострадавшие обратились в полицию. Вскоре полицейские на 5-й Парковой улице задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний гость столицы. На момент поимки он успел продать технику, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое примечательное преступление произошло в городе Норильск Красноярского края. Бывшая участница шоу «Пацанки» украла дорогую гитару у знакомого, чтобы подарить ее своему возлюбленному.