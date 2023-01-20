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Газпром сократил транзит газа через Украину до 24,4 миллиона кубометров

Полина Долганова
В мире
Газпром сократил транзит газа через Украину до 24,4 миллиона кубометров
Фото: shutterstock

Объем транзита российского газа в Европу, подтвержденный украинской стороной, составил 24,4 миллиона кубических метров по состоянию на 20 января. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

По его словам, накануне, в четверг, объем транзита составлял 25,1 миллиона кубометров. Куприянов добавил, что 18 января прокачка составляла 32,6 миллиона кубических метров.

Таким образом, объем транзита с начала января сократился примерно на 40 процентов, передает РИА Новости.

Для транзита голубого топлива используется станция «Суджа». В мае прошлого года Украина прекратила прием для транзита через станцию «Сохрановка» под предлогом ее нахождения в Луганской народной республике (ЛНР), которая контролируется российской армией.

Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома об исчезновении части транзитного российского газа.

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