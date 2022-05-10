Украина прекратит транзит газа из России в ЕС через станцию «Сохрановка»

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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) с 11 мая прекращает транзит газа в ЕС через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе организации.

— ОГТС информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

Оператор также сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», которые находятся под контролем России, передает ТАСС.

До этого глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. Данное решение останется в силе навсегда, заключила дипломат.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

По мнению эксперта, несмотря на такие «громкие слова», Европа в течение этого периода будет активно закупать черное золото. России, убежден Марков, нужно за этот период найти новый «плацдарм для сбыта» своих энергоресурсов, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. В качестве новых партнеров следует рассматривать азиатские страны, уточнил спикер.