Бербок заявила, что Германия решила навсегда отказаться от энергоресурсов из России

Фото: МИД РФ

Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом во вторник, 10 мая, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

— Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля, и это навсегда. Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет, — сказала министр.

Данное решение останется в силе навсегда, передает слова Бербок РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Германии занимается подготовкой «кризисного плана» на случай прекращения поставок российского газа. Отмечается, что стратегия ФРГ предполагает правительственную поддержку энергетических компаний в виде кредитов и гарантий, а также контроль над основообразующими корпорациями.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

По мнению эксперта, несмотря на такие «громкие слова», Европа в течение этого периода будет активно закупать черное золото. России, убежден Марков, нужно за этот период найти новый «плацдарм для сбыта» своих энергоресурсов, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. В качестве новых партнеров следует рассматривать азиатские страны, уточнил спикер.