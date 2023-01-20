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«Всегда все делал ради денег»: Панин раскритиковал Кучеру после его интервью Дудю

Лейла Алиева
Общество
«Всегда все делал ради денег»: Панин раскритиковал Кучеру после его интервью Дудю
Фото: YouTube/Super

Актер Алексей Панин прокомментировал нашумевшее интервью своего коллеги Оскара Кучеры для Юрия Дудя*.

По его словам, он давно знаком с Кучерой, поэтому сразу заметил его двуличие по мимике и интонации.

— Это человек, который вел себя так, как удобно. Этот человек всегда все делал ради денег. То, что он сейчас выдал в интервью, это абсолютная ложь. Человек пытался «и вашим, и нашим», — рассказал Панин.

Он также добавил, что в молодости они вели разгульную жизнь и Кучера всегда пытался усидеть на двух стульях, передает Общественная служба новостей.

До этого Кучера сам прокомментировал интервью Дудю. Он заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданин России.

Украинские сторонники остались недовольны словами телеведущего, однако актриса Яна Поплавская осталась на стороне коллеги. Она отметила, что в текущей ситуации нужно всеми силами отстаивать свою позицию.

* Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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