Российский боец ММА Владимир Минеев прибыл в Донецк для участия в СВО

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев прибыл в зону боевых действий в Донецке. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

— Неделю назад я с ним созванивался. Вначале связи не было, но потом он вышел на связь, сообщил, что находится в Донецке, — сказал он.

Также Гаджиев обсудил с бойцом возможный поединок в марте, однако Минеев заявил, что его не стоит ожидать в Москве ни в марте, ни в апреле, сообщает РИА Новости.

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в сентябре получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией и сразу заявил, что отправляется служить. Спортсмен рассказал «Вечерней Москве», как родственники отреагировали на его готовность участвовать в спецоперации и чему научила его армия.

В октябре 2022 года российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Равилю Коробову пришла повестка из военкомата в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Данную информацию распространил менеджер спортсмена Александр Скаредин.