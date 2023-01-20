На прохожего рухнула часть стены аварийного здания на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Мужчина получил травмы после того, как на него упала часть стены аварийного здания на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 20 января.

По ее словам, происшествие произошло 17 января на улице Вавилова, во время работ по демонтажу аварийного здания. В какой-то момент произошло обрушение части кирпичной кладки. Отвалившиеся фрагменты задели проходившего мимо человека. В результате чего мужчина получил повреждения и был госпитализирован.

— По данному факту была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура. Также ведомство следит за установлением всех обстоятельств и причин произошедшего, — резюмировала Нефедова.

Похожий случай произошел в подмосковных Люберцах, где при проведении ремонтных работ обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали два человека.