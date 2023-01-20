Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На прохожего рухнула часть стены аварийного здания на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
На прохожего рухнула часть стены аварийного здания на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Мужчина получил травмы после того, как на него упала часть стены аварийного здания на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 20 января.

По ее словам, происшествие произошло 17 января на улице Вавилова, во время работ по демонтажу аварийного здания. В какой-то момент произошло обрушение части кирпичной кладки. Отвалившиеся фрагменты задели проходившего мимо человека. В результате чего мужчина получил повреждения и был госпитализирован.

— По данному факту была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура. Также ведомство следит за установлением всех обстоятельств и причин произошедшего, — резюмировала Нефедова.

Похожий случай произошел в подмосковных Люберцах, где при проведении ремонтных работ обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали два человека.

Проверки Москва Прокуратура Пострадавшие Академический район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте