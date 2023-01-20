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ВЦИОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян

Полина Долганова
Общество
ВЦИОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян
Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимиру Путину доверяют 78,1 процента граждан страны. Его работу одобряют 75,2 процента респондентов. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что по отношению к действующему премьер-министру России Михаилу Мишустину доверие испытывают 62,6 процента респондентов. Еще 32,5 процента россиян отметили, что доверяют главе партии КПРФ Геннадию Зюганову.

Также стало известно, что работой правительства России довольны 50,5 процента граждан. Деятельность главы кабмина Мишустина одобряют 53,2 процента от общего числа опрошенных.

До этого россияне назвали главного политика страны 2022 года — им стал Путин, такое мнение выразили 55 процентов респондентов. Следом за главой государства расположился Мишустин, которого выбрали 21 процент граждан. Замкнул тройку лидеров глава МИД Сергей Лавров — 13 процентов голосов.

В прошлом году россияне назвали самый значительный результат спецоперации на Украине.

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