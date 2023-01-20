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Приметы и советы

В Германии объяснили настоящую причину отказа отправлять Украине танки

Полина Долганова
В мире
В Германии объяснили настоящую причину отказа отправлять Украине танки
Фото: Pixabay

Германия с неохотой реагирует на требования стран Запада поставить Киеву танки Leopard 2 по причине исторических событий в стране. Об этом в пятницу, 20 января, заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек.

— Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии, — отметил он.

По словам политика, ФРГ не может быть инициатором этих поставок, поэтому будет ждать соответствующих решений от Соединенных Штатов, передает Bloomberg TV.

Соединенные Штаты собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение могут получить ВСУ для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

По данным газеты News York Times (NYT), в администрации президента Джо Байдена полагают, что успешные удары по полуострову усилят будущую переговорную позицию киевского режима. При этом риск эскалации конфликта американцев уже не волнует.

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