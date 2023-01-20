Названы пять имен, которые делают характер женщины «невыносимым»

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Таролог и парапсихолог Галина Янко назвала пять женских имен, которые делают характер «невыносимым».

Так, например, девушки с именем София могут быть настоящими диктаторами в отношениях. Они умеют заставлять мужчин подчиняться себе и любят командовать.

Виктории отличаются стремлением к совершенству. Эти женщины убеждены, что лучше окружающих знают, как надо жить, и всегда смело берут ответственность на себя. Рядом с такими дамами можно легко потерять самооценку.

Дарьи, как правило, легко заводят новые знакомства и любят легкие отношения. При этом они не испытывают счастья, а лишь тратят энергию на всех подряд. С такими девушками сложно построить гармоничные и долгосрочные отношения.

Марины чаще других подвержены перепадам настроения. Если сегодня они полны радости, то завтра могут разгневаться без повода. Рядом с ними можно быстро почувствовать усталость и эмоционально перегореть.

Женщины с именем Марта обладают жестоким чувством юмора и бывают слишком капризными. С ними тяжело выстраивать дружеские отношения, так как они легко могут обидеть близкого человека словом, передает Teleprogramma.

Некоторые женщины умеют выстраивать правильные отношения со своими детьми и окружать их заботой и любовью, не прилагая к этому особых усилий. Все потому, что на них оказывают влияние собственные имена. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала имена шести женщин, которым предначертано стать самыми лучшими мамами.