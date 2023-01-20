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Приметы и советы

Путин обсудил с Совбезом ход специальной военной операции

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин обсудил с Совбезом ход специальной военной операции
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ход специальной военной операции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и другие.

— В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. <...> Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе взаимодействие в сферах транспорта и энергетики. Лидеры также затронули тему ситуации в Сирии и отметили важность продолжения контактов в рамках Астанинского процесса.

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