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Рогов сообщил об активизации боев почти на всей линии фронта в Запорожской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов сообщил об активизации боев почти на всей линии фронта в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия, — заявил он.

Он также добавил, что «такого еще не было». Боевые столкновения фиксируются в населенных пунктах Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, а также Каменское.

По словам Рогова, в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сравнении с осенним периодом 2022 года существенно упал моральный настрой. В то же время, уточняет чиновник, украинские бойцы якобы почувствовали вкус победы, однако на сегодняшний день благодаря четким действиям российских военных боевой дух «улетучился».

При условии того, что штурмовые действия сейчас ведутся по всей линии соприкосновения, удерживать позиции для ВСУ становится значительно сложнее, передает РИА Новости.

До этого Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе Каменского удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой украинской армии.

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