Столичная компания задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей
Одна из столичных компаний задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей заработной платы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 20 января.
По ее словам, организация ОАО «Гипрогор» в период с февраля по ноябрь 2022 года не платила зарплату 74 сотрудникам. При том, что для своевременных перечислений финансовые возможности были. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
Сотрудники Следственного комитета провели личный прием граждан и на основании собранной информации возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».
После этого руководство компании полностью погасило задолженности по зарплате.
— Расследование уголовного дела по факту нарушения, тем не менее, продолжилось, — резюмировала Иванова.
Похожая история произошла в столице с другой компанией. Более 100 работников московской фирмы не получали денег с мая 2021 по май 2022 года, в связи с чем организация задолжала им более 49 миллионов рублей. По данному факту было уголовное дело. В результате граждане получили свои выплаты, а генеральный директор компании предстанет перед судом.