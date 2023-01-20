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Столичная компания задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Столичная компания задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей
Фото: СК РФ

Одна из столичных компаний задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей заработной платы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 20 января.

По ее словам, организация ОАО «Гипрогор» в период с февраля по ноябрь 2022 года не платила зарплату 74 сотрудникам. При том, что для своевременных перечислений финансовые возможности были. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники Следственного комитета провели личный прием граждан и на основании собранной информации возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

После этого руководство компании полностью погасило задолженности по зарплате.

— Расследование уголовного дела по факту нарушения, тем не менее, продолжилось, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла в столице с другой компанией. Более 100 работников московской фирмы не получали денег с мая 2021 по май 2022 года, в связи с чем организация задолжала им более 49 миллионов рублей. По данному факту было уголовное дело. В результате граждане получили свои выплаты, а генеральный директор компании предстанет перед судом.

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