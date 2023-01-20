ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Велозаводская улица Карта всех событий

Водителям рекомендуется быть аккуратными на дорогах Москвы из-за возможного гололеда. Об этом в пятницу, 20 января, предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящее время, по данным центра, движение в столице оценивается в пять баллов. К вечеру показатель достигнет семи.

— Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах, — передает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Затруднения движения наблюдаются на ТТК около Велозаводской эстакады, а также на проспекте Мира и шоссе Энтузиастов.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице до субботы, 21 января, из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Период предупреждения будет действовать до 12:00.

20 января Министерство здравоохранения России рекомендовало пожилым жителям Центральной части страны не выходить из дома из-за гололеда и связанной с ним травмоопасности.