«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве до субботы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице до субботы, 21 января, из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения до 12 часов 21 января. Местами порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

20 января министерство здравоохранения России рекомендовало пожилым жителям Центральной части страны не выходить из дома из-за гололеда и связанной с ним травмоопасности.

Накануне специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает. К утру субботы, 21 января, температурные показатели достигнут минус 2 градусов, местами сформируется гололедица, ожидается переменная облачность.

До этого сообщалось, что в Москве 19 января текущего года стало самым теплым за последние 15 лет. В этот день температура воздуха по состоянию на 12:40 по московскому времени составляла 2,3 градуса выше нуля. Уточняется, что тепло в городе в этом году связано с поступлением воздуха со Средиземного побережья Африки.