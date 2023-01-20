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Приметы и советы

Глава МИД Габона умер на заседании совета министров

Евгений Жуков
В мире
Глава МИД Габона умер на заседании совета министров
Фото: youtube/onegabon

Министр иностранных дел Габона Мишель Муса Адамо скончался в столице страны Либревиле после сердечного приступа во время заседания совета министров. Об этом в пятницу, 20 января, рассказало агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление габонского правительства.

В материале говорится, что, несмотря на все усилия медиков, политика не удалось реанимировать. Один из источников агентства сообщил, что министр присутствовал в начале встречи совета, однако через некоторое время ему стало плохо.

Мишеля Мусу Адамо доставили в военный госпиталь, когда мужчина уже был без сознания, а после обеда он скончался.

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