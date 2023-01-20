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Россиянам напомнили о возможности получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

Александр Афонин
Общество
Россиянам напомнили о возможности получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С 1 января для всех россиян стал доступен цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. Соответствующие поправки к закону об ОМС уже вступили в силу.

— Для получения медпомощи по ОМС (за исключением экстренной) гражданам достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находиться в едином реестре застрахованных лиц, — сказал руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.

Для получения цифрового полиса необходимо подать заявление на портале госуслуг. Это можно сделать как лично, так и через доверенное лицо. Новый формат документа будет предоставлен в день подачи заявления. Помимо этого, граждане все еще могут получить и материальный полис, передает РИА Новости.

Оформление электронного полиса обязательного медицинского страхования стало доступно на портале госуслуг 9 января. Для его получения необходима подтвержденная учетная запись. При необходимости граждане смогут изменить регион страхования или приостановить действие.

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