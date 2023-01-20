Московский зоопарк показал играющих с мыльными пузырями пингвинов

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

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В честь Дня осведомленности о пингвинах сотрудники Московского зоопарка предложили своим пернатым подопечным поиграть с мыльными пузырями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в пятницу, 20 января.

— Мыльные пузыри для животных — популярное обогащение среды, которое используется во многих зоопарках мира. Для обитателей они не представляют угрозы, но при этом служат им прекрасным развлечением, — говорится в сообщении.

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В Telegram-канале зоопарка опубликовали видео, где показали игру пингвинов с пузырями. Сперва птицы некоторые время наблюдали за падающими шариками. После этого пингвины начали бегать и лопать их своими клювами.

До этого генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что медведь Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.

Помимо этого, в рамках акции «В зоопарке ждут подарки» жители столицы принесли в зоосад 50 мешков с игрушками. В частности, горожане приносили резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое.