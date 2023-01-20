Москвич заставлял девочек-подростков рисковать жизнью ради самоудовлетворения

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Житель Москвы знакомился с подростками и заставлял их рисковать жизнью ради самоудовлетворения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу, 20 января.

По данным следствия, в течение 2020 года злоумышленник зарегистрировал несколько фиктивных страниц в популярной социальной сети и общался с девочками 2004 и 2006 годов рождения. Москвич уговаривал их рисковать жизнью и снимать на камеру: свеситься вниз головой из окна или без страховки повиснуть на перилах крыши дома. За это он обещал девочкам денежное вознаграждение.

Вскоре об этом узнали в правоохранительных органах. Действия москвича расценили как покушение на убийство и возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по соответствующей статье.

Москвича задержали. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник просил девочек снимать на камеру опасные трюки, чтобы удовлетворить свои сексуальные фантазии.

— Уголовное дело передано в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Предварительное слушание пройдет 24 января и будет проводиться в закрытом режиме, — заключил собеседник «ВМ».

Другого злоумышленника, испытывавшего влечение к несовершеннолетним, задержали в столице. 68-летнего преподавателя по русскому языку подозревают в развратных действиях в отношении ученицы.