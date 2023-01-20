Захарова назвала обеспокоенность Запада жертвами конфликта на Украине лицемерной

Фото: МИД РФ

Представители западного истеблишмента не реагируют на обстрелы Киевом гражданского населения Украины, при этом лицемерно выражая обеспокоенность по поводу появляющихся жертв конфликта в этой стране. Об этом в пятницу, 20 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Мы по-прежнему не слышим осуждений по поводу регулярных ударов украинской военщины по жилым кварталам, школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, применения запрещенных противопехотных мин против гражданского населения, — заявила дипломат.

Он также добавила, что Западу безразлична судьба мирных жителей, которых руководство Украины подвергает издевательствам, пыткам, а также внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности.

По ее словам, Киев в коалиции со своими партнерами не жалеет ни население Украины, ни украинских военных, которых он готов «принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России», передает официальный сайт МИД РФ.

До этого Мария Захарова, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации, назвала ИГИЛ* «наивными детьми» в сравнении с киевским правительством.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.