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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кофе и ножниц из супермаркета на юго-западе Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кофе и ножниц из супермаркета на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Росгвардии

На юго-западе Москвы бойцы Росгвардии задержали местного жителя 2000 года рождения, подозреваемого в краже из супермаркета. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.

В сообщении говорится, что на пульт охраны поступил вызов с одного из охраняемых торговых объектов на Ленинском проспекте. Выяснилось, что один из посетителей супермаркета предпринял попытку вынести «две пачки дорогостоящего кофе», спрятав их в карманы, после чего попробовал безнаказанно покинуть магазин.

— А по пути решил прихватить с собой ножницы, — добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции.

До этого стало известно, что бывшая участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко украла гитару за 60 тысяч рублей, чтобы завоевать сердце своего возлюбленного. Девушка приехала на вечеринку, где обратила внимание на дорогостоящий музыкальный инструмент. Янголенко дождалась, пока все уснут, и выкрала гитару, а затем вручила ее в подарок своему молодому человеку.

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