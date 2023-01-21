Сбой в движении поездов произошел в столичном метро из-за человека на путях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена было приостановлено вечером в пятницу, 20 января, из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первоначально из-за инцидента были временно увеличены интервалы движения поездов, затем было объявлено о прекращении движения между станциями «Жулебино» и «Котельники».

По состоянию на 23:41 по московскому времени, движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено и введено в график, говорится на канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram.

На прошлой неделе произошел сбой движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Тогда тоже человек упал на пути.

До этого Кольцевая линия столичного метро вернулась к привычному графику работы. 9 января сотрудники подземки отчитались о выполненных работах. «Вечерняя Москва» узнала, как они повлияют на пассажиров.