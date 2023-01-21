Блинкен заявил, что коалиция Запада по поддержке Украины становится только сильнее

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что рассуждения о расколе западной коалиции по Украине преждевременны. По его мнению, поддержка Киева в американском конгрессе сохраняется. Об этом глава дипломатии Соединенных Штатов заявил, выступая в пятницу, 20 января, в Университете Чикаго (штат Иллинойс).

По его словам, почти с первого дня начала специальной военной операции РФ на Украине он видел «преждевременные сообщения о гибели коалиции». При этом она не только сохраняется, но и «постоянно становится сильнее», заметил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности раскола на Западе по украинскому вопросу.

Глава Госдепартамента добавил, что проводил консультации с законодателями от обеих партий по вопросам, относящимся к поддержке Украины. Конгрессмены, по словам дипломата, поддерживают дальнейшее оказание помощи Киеву, пишет ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления стран Запада о продолжении поставок вооружения Украине будут расценены Россией как провокационное подстрекательство, реализация плана приведет к эскалации конфликта.