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Дочь Заворотнюк рассказала о роскошном подарке, который подарил ей муж

Егор Провоторов
Общество
Дочь Заворотнюк рассказала о роскошном подарке, который подарил ей муж
Фото: Pexels

Дочь болеющей раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно получила от мужа дорогостоящий подарок. Она поспешила им похвастаться на своей странице в одной из социальных сетей.

Недавно девушка переехала жить в Арабские Эмираты. Ее супругу, которого она тщательно скрывает от журналистов и общественности, предложили работу в Дубае. И накануне Анна Заворотнюк получила от него солидный подарок.

— Моя прелесть, — подписала свою фотографию Заворотнюк.

Возлюбленный преподнес своей избраннице iPhone последней модели — 14 Pro Max. Стоимость такого гаджета начинается от 120 тысяч рублей. Заворотнюк-младшая рассказала о таком дорогостоящем презенте своим подписчикам в социальных сетях, пишет ФАН.

В октябре прошлого года Анна Заворотнюк намекнула на тайную свадьбу, ответив на вопрос одного из подписчиков, оставила бы она свою фамилию после бракосочетания или нет. 26-летняя наследница артистки около шести лет находится в отношениях, но личность возлюбленного тщательно скрывает. Даже на совместном снимке в ее личном блоге лица мужчины не разглядеть.

Подарки Знаменитости Анастасия Заворотнюк
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