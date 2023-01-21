Павлюченкова и Рыбакина прошли в третий круг Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в субботу, 21 января, одержали победу во втором круге соревнований Australian Open. Девушки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).

Российская и казахстанская спортсменки одержали победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Продолжительность игры составила 55 минут. На счету соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подавали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге спортсменки встретятся с теми, кто победит в противостоянии между Надеждой Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) и Суко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).

Накануне российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над австрийским спортсменом Домиником Тимом. Встреча состоялась на арене «Маргарет Корт» на жестком покрытии.