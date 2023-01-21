Фото: gur.gov.ua

Заброшенные на остров Большой Потемкин в Херсонской области американские и британские наемники расстреливали мирных жителей. Об этом в субботу, 21 января, сообщил сотрудник российских силовых структур.

— По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население, — отметил он.

Таким образом украинская сторона предполагала выдавать убитых мирных жителей за жертв российских военных, цитирует его РИА Новости.

В начале января российские военнослужащие взяли под полный контроль остров Большой Потемкин, который расположен в нескольких километрах от города Херсон. Ранее украинская сторона распространила фейки о захвате острова.

Накануне аналитики The Washington Post назвали число наемников в рядах ВСУ. Согласно их данным, около 1–3 тысяч иностранных наемников в настоящее время действуют на стороне украинской армии. В статье сказано, что прошлой весной чиновники на Украине заявляли о 20 тысячах наемниках из 50 стран, действующих на стороне их войск.