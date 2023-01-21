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Приметы и советы

Новая функция появилась в мессенджере WhatsApp

Араз Салехов
Общество
Новая функция появилась в мессенджере WhatsApp
Фото: Unsplash

В американском мессенджере WhatsApp* появилась новая функция, которая позволяет отправлять сообщения самому себе для их сохранения.

— Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите «Найти чат» и выберите «Сообщения для себя», — говорится в описании.

Также пользователи мессенждера смогут находить нужное им в диалоге сообщение по выбранной дате. Кроме того, люди могут определить, кто может видеть их в режиме онлайн.

В декабре 2022 года пользователи мессенджера Telegram получили возможность создать аккаунт без использования настоящей сим-карты с помощью случайно сгенерированного номера, который можно получить на платформе Fragment. Пользователь сможет владеть сгенерированным номером до тех пор, пока не решит продать его на аукционе.

В свою очередь мессенджер WhatsApp неоднократно взламывали хакеры и таким образом крали чужие личные данные. Так ли опасно его использование для россиян, а также какой мессенджер на сегодняшний день считается самым надежным, «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

WhatsApp мессенджеры и чаты
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