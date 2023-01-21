Экономист Исаков назвал способ сформировать финансовую подушку
Для формирования финансовой подушки безопасности человеку необходимо откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
— Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентов от своего дохода каждый месяц, сформировать «подушку безопасности» получится намного быстрее, — пояснил он.
При это накопленная сумма, считает эксперт, должна покрыть расходы семьи на несколько месяцев в случае потери всех доходов. Откладывать средства лучше всего на депозит или накопительный счет, цитирует Исакова «Лента.ру».
Помимо этого, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.
Также собеседник «ВМ» рассказал, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.