Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Исаков назвал способ сформировать финансовую подушку

Араз Салехов
Общество
Экономист Исаков назвал способ сформировать финансовую подушку
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для формирования финансовой подушки безопасности человеку необходимо откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

— Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентов от своего дохода каждый месяц, сформировать «подушку безопасности» получится намного быстрее, — пояснил он.

При это накопленная сумма, считает эксперт, должна покрыть расходы семьи на несколько месяцев в случае потери всех доходов. Откладывать средства лучше всего на депозит или накопительный счет, цитирует Исакова «Лента.ру».

Помимо этого, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

Россия Семья Деньги Финансовая грамотность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте