Экономист Исаков назвал способ сформировать финансовую подушку

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Для формирования финансовой подушки безопасности человеку необходимо откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

— Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентов от своего дохода каждый месяц, сформировать «подушку безопасности» получится намного быстрее, — пояснил он.

При это накопленная сумма, считает эксперт, должна покрыть расходы семьи на несколько месяцев в случае потери всех доходов. Откладывать средства лучше всего на депозит или накопительный счет, цитирует Исакова «Лента.ру».

Помимо этого, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.