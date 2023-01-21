«Нужна была интересная история»: Волочкова призналась, что придумала свадьбу с Дюраном

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова 20 января отмечала свой день рождения — ей исполнилось 47 лет. Артистка встречала гостей представления в белоснежном платье. При этом сам свадебный наряд, как оказалось, она примерит нескоро. Блондинка призналась, что выдумала новость о грядущем бракосочетании с кондитером Дмитрием Дюраном.

— Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу, — поделилась она.

При этом балерина не против выйти замуж, однако сначала хочет присмотреться к своему новому бойфренду получше, сообщает StarHit.

В декабре 2022 года Волочкова рассказала, что скоро собирается выйти замуж за своего избранника.

Чуть позже она уточнила, что планирует связать себя законными узами брака с новым избранником по имени Дмитрий сразу после ее дня рождения, который она отметит 20 января.