«Была не готова»: Волочкова сообщила о тайной помолвке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что скоро собирается выйти замуж за своего избранника.

— А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек, — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях.

До этого Волочкова сделала предложение мойщику остановок. Он был участником шоу «Мистер Х». Понравившийся балерине мужчина изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце.

До этого «Вечерняя Москва» решила выяснить у ведьмы и медиума Марины Гречишниковой, почему балерине так сложно встретить настоящую любовь. По ее словам, Волочкова, как и любая знаменитость, сотрудничает с представителями мира магии, чтобы оставаться востребованной.

Также Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.