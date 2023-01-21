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Рейс Azur Air Москва — Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва

Араз Салехов
Происшествия
Рейс Azur Air Москва — Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва
Фото: Unsplash

Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Москвы в Гоа, экстренно посадят в Узбекистане из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщили в субботу, 21 января, в Министерстве гражданской авиации Индии.

— Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования, — цитирует сообщение ТАСС.

Недавно рейс «Аэрофлота» Москва — Гоа совершил экстренную посадку в Узбекистане. Уточняется, что пьяным дебоширом оказался россиянин. Экстренная посадка самолета прошла в штатном порядке. Поднявшаяся на борт полиция задержала дебошира и доставила его в аэропорт.

В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SSJ) New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год. Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы вынужденная посадка Россия Узбекистан Индия
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