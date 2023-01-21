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Приметы и советы

СМИ: На месте точек Inditex новые магазины откроются весной этого года

Араз Салехов
Общество
СМИ: На месте точек Inditex новые магазины откроются весной этого года
Фото: Depositphotos

Открытие первых магазинов испанского холдинга Inditex, российскую часть которого выкупил Daher Group, может произойти весной 2023 года. Об этом сообщили источник на одежном рынке и два консультанта по торговой недвижимости.

Как пишет «Коммерсантъ», первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

В начале ноября стало известно, что магазины Pull&Bear, Bershka, Zara и Stradivarius, входящие в испанскую группу компаний Inditex, могут возобновить свою работу весной 2023 года. Российские активы Inditex были приобретены ливанской компанией Daher Holding. Она уже является владельцем франшизы Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Предположительно, магазины возобновят работу под названием New Fashion.

Испанская fashion-группа Inditex планирует продать свои активы партнерам из дружественной страны и возобновить работу в России под другим названием. «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

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