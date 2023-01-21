СМИ: На месте точек Inditex новые магазины откроются весной этого года
Открытие первых магазинов испанского холдинга Inditex, российскую часть которого выкупил Daher Group, может произойти весной 2023 года. Об этом сообщили источник на одежном рынке и два консультанта по торговой недвижимости.
Как пишет «Коммерсантъ», первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.
В начале ноября стало известно, что магазины Pull&Bear, Bershka, Zara и Stradivarius, входящие в испанскую группу компаний Inditex, могут возобновить свою работу весной 2023 года. Российские активы Inditex были приобретены ливанской компанией Daher Holding. Она уже является владельцем франшизы Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока. Предположительно, магазины возобновят работу под названием New Fashion.
Испанская fashion-группа Inditex планирует продать свои активы партнерам из дружественной страны и возобновить работу в России под другим названием. «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.