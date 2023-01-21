Ефимов: Город одобрил реализацию более 30 масштабных промышленных инвестпроектов в 2022 году

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В прошлом году градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта в области промышленности — почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по итогам реализации данной инициативы компании получат от города территорию в аренду без проведения аукциона для возведения новых производственных объектов и расширения действующих предприятий.

Представитель мэрии также добавил, что для строительства новых и расширения существующих производств город выделит компаниям свыше 181 гектара земли. В связи с этим в столице появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных и других товаров. На данных производствах будет организовано более 19 тысяч новых рабочих мест.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что такая эффективная мера поддержки бизнеса упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, а также способствует появлению новых рабочих мест.

Так, в Троицком административном округе на земельном участке общей площадью 27 гектаров инвестор построит пищевой кластер, где смогут разместиться производители молочных и мясных продуктов, а также других товаров.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что почти 50 процентов из одобренных в 2022 году проектов предусматривают возведение заводов по выпуску строительных материалов.

К примеру, в Зеленоградском административном округе на четырех участках площадью более 35 гектаров возведут комплекс по производству строительной продукции, а также административные и выставочные зоны.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что Москва помогла в прошлом году 23 компаниям подобрать площадки для размещения производств на территории столицы.