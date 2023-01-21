Москвичам рассказали о работе художников в рамках проекта «Зерно искусства»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные художники превратили автоматы по продаже кофе в современные арт-объекты. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ноябре 2022 года в отборочной программе проекта приняли участие художники и дизайнеры из 10 городов России. Они представили на конкурс авторские произведения, с помощью которых были украшены вендинговые автоматы в крупных медицинских и образовательных учреждениях столицы, а также в креативном пространстве «Новый Манеж», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Так, в декабре организаторы определили победителей — их эскизы и макеты легли в основу создания 11 уникальных арт-объектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Современное искусство дает зрителю возможность почувствовать себя частью инсталляции, отправиться в путешествие по другим мирам и даже увидеть произведения, созданные в коллаборации с искусственным интеллектом. «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти выставках и событиях в мире диджитал-арта, которые можно посетить в январе.