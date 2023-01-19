Дыхание конструктивизма и нейросети-художники: пять необычных выставок января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Садовническая улица, 82с2 Карта всех событий

Современное искусство дает зрителю возможность почувствовать себя частью инсталляции, отправиться в путешествие по другим мирам и даже увидеть произведения, созданные в коллаборации с искусственным интеллектом. «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти выставках и событиях в мире диджитал-арта, которые можно посетить в январе.

Принцип пинг-понга: как нейросеть стала соавтором художника

Искусственный интеллект и нейросети все больше проникают в нашу повседневность. В последнее время алгоритмы особенно активно проявляют себя в искусстве. Например, известный медиахудожник Андрей Бергер и Yandex Cloud научили нейросеть работать вместе с человеком в облаке. Алгоритм вносит свой вклад, дополняя то, что создает человек.

28 января в 19:00 Андрей Бергер и директор по маркетингу Yandex Cloud Лейсан Зигангирова проведут в Музее «Яндекса» на Садовнической публичную дискуссию о взаимодействии науки и искусства и представят результат сотрудничества человека и нейросети — плед с уникальным диджитал-риcунком. Вход бесплатный после предварительной регистрации на сайте музея.

Стенд, на котором посетители смогут создать изображение в коллаборации с нейросетью, будет частью экспозиции до конца зимы. В музее еще много занимательных экспонатов — от советских калькуляторов и цветомузыкальных устройств до ранних компьютеров Apple.

Когда: 28 января в 19:00.

Где: Музей «Яндекса» в БЦ «Аврора», Садовническая улица, 82, строение 2, подъезд 5.

«Дыхание» конструктивизма в динамичной видеоинсталляции

«Центр Зотов» открылся в здании бывшего хлебозавода № 5 на Ходынке осенью прошлого года после реставрации, выполненной под руководством Сергея Чобана. Центр посвящен исследованию теории и практики конструктивизма, изучению идеи создания «нового человека» с помощью среды и влияния направления на свою эпоху и сегодняшний день.

В культурном форуме центра сейчас открыта выставка Кирилла Челушкина — знаменитого художника-графика, который сочетает в своем творчестве «классические» навыки рисунка и современные медиатехнологии. Работы художника находятся в собраниях Третьяковки, Музея архитектуры имени А. В. Щусева и во многих крупных частных собраниях. Для «Зотова» Кирилл Челушкин создал видеоинсталляцию «Дыхание» — масштабный видеоколлаж, объединивший более 800 художественных образов эпохи конструктивизма.

Инсталляция представляет собой динамичный калейдоскоп, состоящий из двух экранов, на которых сменяются проекты авторов, участников и создателей конструктивизма. Идея проекта в том, чтобы представить эпоху развития идей конструктивизма как единое яркое полотно. Оригинальное музыкальное сопровождение видеоинсталляции также создано Кириллом Челушкиным.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Когда: выставка работает до 12 марта 2023 года.

Где: «Центр Зотов», Ходынская улица, 2, строение 1.

«МетаПотребитель»: критика гиперконсюмеризма

Художник Аристарх Чернышев с 1991 года создает медиаскульптуры, интерактивные объекты, видео- и концептуальные проекты. В 2009 году он был отмечен премией Кандинского в категории «Медиаарт. Проект года» вместе с коллегой по арт-группе Electroboutique Алексеем Шульгиным.

В своих работах художник осмысляет кризисы, взлеты и падения экономических систем и создание прорывных технологий, побуждая зрителя задуматься о социальных проблемах и тревогах о будущем.

Проект «МетаПотребитель», представленный в галерее «ГУМ-Red-Line» до 10 февраля, предлагает зрителю по-новому взглянуть на общество потребления. По мнению художника, одержимость потреблением привела человечество на грань катастрофы.

Проект интерактивен. Посетители выставки почувствуют себя соучастниками медиа-арт-перформанса и «примерят» разнообразные сервисы с элементами дополненной реальности.

Когда: выставка работает до 10 февраля 2023года (галерея открыта ежедневно с 10:00 до 22:00).

Где: «ГУМ-Red-Line», ГУМ, 1-я линия, 3-й этаж, Красная площадь, 3.

Программируемое искусство

Еще одно собрание произведений, созданных человеком в сотрудничестве с искусственным интеллектом и алгоритмами. На выставке «Программируемое искусство» в галерее «Краснохолмская» представлены арт-проекты в области машинного обучения, Code Art, генеративные визуальные образы, алгоритмическое аудио и видео, авторский софт и многое другое. По словам организаторов, эти проекты — не обязательно «искусство» в традиционном понимании этого слова. Программирование и fine-tuning сложного софта — это признанные виды современного творчества, расширяющие наш культурный горизонт и двигающие искусство вперед.

Среди участников проекта — всемирно известный теоретик новых медиа Лев Манович, художники, кодеры и композиторы из разных стран. Кураторы выставки — медиахудожник Евгений Синютин и художник, экс-участник группы Electroboutique Алексей Шульгин, которого мы уже упоминали выше.

Когда: выставка открыта до 22 января 2023 года.

Где: галерея «Краснохолмская», Краснохолмская набережная, 1/15 .

Иммерсивная выставка о любви и свободе

Художница Мария Луттик в своих масштабных работах сочетает различные изобразительные техники и средства: современную каллиграфию и граффити с неоакадемической живописью и графикой, эпоксидную смолу с жидким золотом. С помощью искусства Луттик переводит на современный язык сложные философские доктрины, объясняющие суть человеческого существования, и погружает зрителя в среду, в которой его ждут экзистенциальные озарения.

Представленная в центре современного искусства «М'АРС» масштабная работа Deep Inside / GHT построена в формате диалога художника со зрителем на темы, волнующие каждого: счастье, любовь и свобода. Смыслы, заключенные в этих словах, художница пытается донести с помощью медиумов, воздействующих на разные органы чувств: через традиционную живопись, саунд-дизайн, видео-арт, VR, AR и аромакомпозиции.

Когда: выставку можно посетить до 31 января 2023 года.

Где: ЦСИ «М'АРС», Пушкарев переулок, дом 5.