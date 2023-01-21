Абрамченко: В океане к 2050 году будет больше пластика, чем рыбы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с засорением океана пластиком чудовищна, к 2050 году его будет больше, чем рыбы. Об этом в субботу, 21 января, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

— Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке — это просто чудовищно. И это может привести к катастрофе: 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, а к 2050 году, если люди будут продолжать так потреблять, в океане будет пластика больше, чем рыбы, — отметила она.

Правительству страны необходимо стимулировать бизнесменов вкладывать средства в этап утилизации, цитирует Абрамченко РИА Новости.

Также стало известно, какие экологические проблемы беспокоят россиян. Как сообщили аналитики, 56 процентов россиян беспокоит загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14 процентов — вырубка лесов. Еще 13 процентов переживают из-за изменений климата.

До этого суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется, и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.